Pucca o tweet’i kocası için atmış

‘Pucca’ ismiyle tanınan, geçen günlerde gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan Yıldırım, eski eşinin sosyal medyada kendisini kastedecek şekilde bir paylaşım yaptığını belirterek, “Benim de yapmış olduğum buna istinadendi. Karşılıklı atışmalarımız vardı. Bunun dışında bir amacım yoktu” dedi.

‘Pucca’ ismiyle tanınan Pınar Yıldırım 19 Temmuz 2020’de Twitter hesabından “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hâlâ erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum…” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbar üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yıldırım hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

ESKİ EŞİ İLE KARŞILIKLI ATIŞMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama çıkarılan ve geçen günlerde ikametinden gözaltına alınan Pınar Yıldırım’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Yıldırım, sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyerek, “O dönem eski eşim Osman Karagöz ile evliydim. Twitter’dan isim vermeden beni kastedecek şekilde ‘Sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor’ diye paylaşım yapmıştı. Benim de yapmış olduğum buna istinadendi. Karşılıklı atışmalarımız vardı. Bunun dışında bir amacım yoktu. O dönem atmış olduğum bu tweet tepki bile almamıştı. Buradan yanlış bir çıkarımda bulunulmuş” dedi.

Suç işleme kastı olmadığını söyleyen Yıldırım, suçlamaları kabul etmedi.

Pınar Yıldırım’ın avukatı Ali Furkan Tatlı ise, “Müvekkilim ifade özgürlüğü içerisinde paylaşımda bulunmuştur. Herhangi bir kimseyi de rencide edici şekilde davranışta bulunmamıştır. Eşinin tweet’i ve film üzerine bu şekilde yorumda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

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