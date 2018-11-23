Reyting sonuçlar 22 Kasım: Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu kıran kırana yarıştı!
Heyecanla beklenen reyting sonuçları belirlendi. 22 Kasım’da perşembe gecesinin lideri merak bekleniyordu. Reyting sonuçları Total’de Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu. Avlu dizisi dördüncü sırada. Bizim Hikaye beşinci ve son olarak Çarpışma onuncu sırada geceyi tamamladı. İşte tüm reyting sonuçları…
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu gibi isimleri kadrosunda barındıran Çarpışma çok iddialı geldi. Ancak izleyiciler alışkanlıklarından vazgeçmedi. Saat 20:00’de yayınlanmasına rağmen (diğer diziler özet yayınlarken) ilk gecesini istediği gibi kapatamadı.
22 KASIM REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)