Rezervuar Köpekleri yıldızı Michael Madsen tutuklandı

Rezervuar Köpekleri, Kill Bill ve Hateful Eight gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Michael Madsen, yakın zamanda tahliye edildiği lüks bir eve izinsiz girmekten tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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Rezervuar Köpekleri yıldızı çarşamba gecesi, 17 Şubat’a kadar yaşadığı La Costa Plajı’ndan Pasifik Sahili Otoyolu’nun hemen karşısındaki 5.3 milyon dolarlık Malibu malikanesinde yakalandı.

DailyMail.com’un haberine göre; Madsen, geçen yıldan beri evde yaşıyordu, ancak kira başka birinin adınaydı. Ev sahibi son iki yıldır kiracıları tahliye ettirmek için uğraşıyordu ve Covid nedeniyle tahliyelerin ertelenmesi nedeniyle yasal sürecin geçmesi birkaç ay sürdü. 17 Şubat’ta da Madsen dahil tüm taraflar tahliye edildi.

Geçen çarşamba saat 20:30 sularında ev sahibi, kiralık evinin güvenlik şirketinden birinin eve girmeye çalıştığını söyleyen bir telefon aldı. Evden birkaç mil uzakta yaşayan ev sahibi geldiğinde 64 yaşındaki Madsen’i ön verandada buldu. 911’i aradı ve Madsen eve izinsiz girmekten tutukladı.

KISA SÜRE ÖNCE OĞLUNU DA KAYBETMİŞTİ

Madsen ve mülkün sahibi, eşyalarını geri almasına izin veren bir anlaşmaya vardı.

Bu Madsen’in ilk vukuatı değil; oyuncu daha önce de alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı.

3,400 metrekare, 4 yataklı, 4 banyolu ev, 1974’te inşa edildi ve 1991’de 725.000 dolara satın alındı. Emlak sitesi Redfin, evin şimdi yaklaşık 5,3 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor. Ev, en son aylık 10.500 dolardan kiraya verildi.

Madsen’in tutuklanması oğlunun ölümünden kısa bir süre sonraya denk geliyor. Hudson Madsen, 25. Piyade Tümeni ile görev yaptığı Hawaii adası Oahu’da kendini vurdu. Hudson bir Afgan savaş gazisiydi. Hudson’ın ölümü şüpheli bulunurken, intihar karısı Carlie’nin göğsündeki bir tümörün çıkarılması için ameliyat geçirmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

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