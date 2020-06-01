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Rita Ora’nın keyifli karantinası!
Rita Ora’nın keyifli karantinası!
Karantina günlerini şehir dışında bir çiftlik evinde geçiren şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından keyfinin yerinde olduğunu gösteren paylaşımda bulundu.
Magazin 1 Haziran 2020 - 10:05

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Rita Ora, dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden uzak durmak adına kendisini karantinaya almış ancak bunu şehirden uzakta bir çiftlik evinde yapmıştı.

Birkaç hafta önce çiftlik evindeki karantina günlerine dair bir paylaşımda bulunan Ora, bu defa da yine evinin bahçesinde dondurma yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Üzerinde bikinisi ile güneşin tadını çıkartan 29 yaşındaki Rita Ora, dondurmalı karelerine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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