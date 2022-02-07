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Ronaldo Instagram’da Messi’yi geçti

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Yayınlanma: 11:50 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ronaldo Instagram’da Messi’yi geçti

Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada Instagram’da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.

Ronaldo’dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da 469 milyon takipçiyle Instagram’ın kendi sayfası.

Instagram'ın en çok takipçi sayısına sahip ikinci ünlü kişisi ise Amerikalı model Kylie Jenner oldu. Jenner’ın 309 milyon takipçisi var.

Üçüncü sırada da Ronaldo’nun rakibi Lionel Messi var. Paris Saint-Germain’de forma giyen futbolcunun 306 milyon takipçisi bulunuyor.

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