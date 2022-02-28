Ryan Reynolds ve Blake Lively’den Ukraynalı mülteciler için rekor bağış

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler için kolları sıvadı. Çift, mülteciler için bir bağış kampanyasını destekliyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un gözde çifti Ryan Reynolds ve Blake Lively, Rusya’nın saldırıları devam ederken Ukraynalı mültecilere yardım kararı aldı. Reynolds, cumartesi günü, Ukraynalı mültecileri desteklemek için Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı’na 1 milyon dolara ulaşana kadar bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Reynolds, kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından bir gönderiyi retweet ederek, “48 saat içinde sayısız Ukraynalı komşu ülkelere geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı. Korunmaya ihtiyaçları var. Bağış yaptığınızda, bunu 1 milyon dolara tamamlayacağız” dedi.

ÜNLÜ ÇİFT MÜLTECİLER İÇİN KOLLARI SIVADI

Ryan Reynolds’ın eşi Blake Lively de duyuruyu Ukraynalı bir çocuğun fotoğrafı ile paylaştı.

Rusya’nın perşembe günü komşu ülkesini işgal etmeye başlamasının ardından yaklaşık 120 bin Ukraynalı kendi ülkesinden kaçtı. Cumartesi günü, Birleşmiş Milletler savaş devam ederse 4 milyona kadar insanın Ukrayna’dan kaçabileceği konusunda uyardı.

2012’de evlenen Reynolds ve Lively çifti, kriz zamanlarında yardım etmek için yıllar içinde sık sık adım attılar. Bu ayın başlarında çift, devam eden Covid-19 salgını sırasında Feeding America ve Food Banks Canada’ya 1 milyon dolar bağışlamıştı. Çift, ayrıca salgın 2020’de ilk başladığında, kuruluşlara da 500.000 dolar katkıda bulunmuştu.

KRİZ ZAMANLARINDA DESTEK OLUYORLAR

Geçen eylül ayında çift, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve NAACP Yasal Savunma ve Eğitim Fonu’na da 1 milyon dolar bağışladı.

Çiftin diğer bağışları arasında Reynolds’ın anavatanı Kanada’daki evsiz gençlere yardım etmek için 500.000 dolar bağışlamak, Haiti’nin deprem kurtarma çabalarına yardım etmek için 40.000 dolar vermek ve göçmen çocuk haklarını desteklemek için 2 milyon dolar katkıda bulunmak yer alıyor.

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