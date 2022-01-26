Sadakatsiz dizisine ‘sağlık arası’ verildi

'Sadakatsiz' dizisinden sevenlerine üzücü bir haber daha geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Sozcu.com.tr

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Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in yer aldığı ‘Sadakatsiz’ dizisi, iki haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi bu hafta sağlık arası veriyor.

“SAĞLIK ARASI VERİYORUZ”

Kanal D ve Medyapım’ın yaptıkları yazılı açıklamada “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere” denildi.

Dizide ‘Asya’ karakterini canlandıran Cansu Dere’nin ardından Berkay Ateş’in de corona virüsüne yakalandığı konuşuluyor.

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