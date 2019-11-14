Safa Sarı kimdir? Safa Sarı nereli ve kaç yaşında?

Safa Sarı, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Biri Bana Baba Dedi adlı dizi ile gerçekleştiren Safa Sarı hakkında merak edilenler haberimizde... Safa Sarı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Safa Sarı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Safa Sarı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SAFA SARI KİMDİR?

Safa Sarı, 22 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ordu Ünye’lidir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salan Safa Sarı, lise eğitimini Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'nde tamamlamış aynı zamanda okulun tiyatro kulübünde yer almıştır.

Bir dönem Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başaran Safa Sarı, 2015 senesinde Biri Bana Baba Dedi isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Organize İşler 2 Sazan Sarmalı sinema filminde rol almıştır.

Safa Sarı, şimdilerde BKM Mutfak ekibine dahil olmuş ve Çok Güzel Hareketler 2 bünyesinde yer almaktadır. Safa Sarı, 1.85 metre boyunda, 98 kilo ve Yengeç burcudur.

Safa Sarı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Naim Kulunç) (Sinema Filmi)

2015 – Biri Bana Baba Dedi (Semih) (TV Dizisi)