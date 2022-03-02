Şahan Gökbakar: Bakanlığı bu hatadan dönmeye davet ediyorum

Komedyen Şahan Gökbakar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Gökbakar, "Zeytin ağaçları bu ülkenin servetidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı bu hatadan dönmeye davet ediyorum" dedi.

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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ve ‘kamu yararı’ adı altında zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, siyasileri, doğa ve çevre örgütlerini, aydınları, ünlü isimleri ayaklandırdı.

Her kesimden tepki alan değişiklik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na zeytin sahalarında ‘kamu yararı’ adı altında madencilik yapılmasına, tesisler kurulmasına izin verme yetkisi tanıyor. Bu izin için maden şirketlerinin madencilik faaliyetlerinin bitiminde kullandığı alanı rehabilite ederek eski haline getirmeyi, zeytin sahasını taşınmayı veya eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis etmeyi taahhüt etmesi yeterli olacak.

“ZEYTİN AĞAÇLARI BU ÜLKENİN SERVETİDİR”

Bakanlığın kararına bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar’dan geldi. Gökbakar, Twitter’da TEMA Vakfı’nın paylaşımını alıntılayarak, “Bugün yayınlanan bir yönetmelik ile zeytinlikler madencilik faliyetine açılmıştır. Zeytinliklerin madencilige açılması kabul edilemez. Zeytin ağaçları bu ülkenin servetidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı bu hatadan dönmeye davet ediyorum” dedi.

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