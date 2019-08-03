Şahan Gökbakar: Kendi ülkenin tabiatını satarsan…

Kanadalı bir firma tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar her ne kadar çevrecilerin tepkilerini çekiyor olsa da hiçbiri şimdiye kadar ülke genelinde bir tepki haline gelememişti. Firmanın Kaz Dağları’nda yaptığı ağaç katliamının günyüzüne çıkmasının ardından ise durum değişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi. Bu isimler arasında ilklerden olan Şahan Gökbakar, ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklama üzerinden tepkisini göstermiş ve yapılan açıklamaların insanları salak yerine koymakla eşdeğer olduğunu söylemişti.

ŞAHAN’DAN YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Recep İvedik 6 filminin vizyona girmesi için geri sayımı başlatan Şahan Gökbakar, geride bıraktığımız gün Kaz Dağları hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Yaşananları özetleyen bir metin şeklinde yaptığı paylaşımında benzer bir katliamın Kanada’da yaşanmasının imkansız olduğunu iddia eden Gökbakar sözlerini ‘Dost acı söyler’ şeklinde bitirdi. İşte Şahan’ın o paylaşımı:

“Tabiat ananın gözü yaşlı… Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler. İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri… Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş… Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor. Türkiye’den de iş birlikcileri var… Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz? Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, bütün herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanları öldürüp defolup gidecekler Kanada’larına… Bayrağı ağaç yaprağı olan bir ülke Kanada… Kanada’da evinin bahçesindeki ağacı kesemezsin izin almadan… Ama işte sen satarsan kendi ülkenin tabiatını, o Kanadalı gelir keser senin ağacını, verir siyanürü, asidi, zehiri toprağına… 2010 yılında başlamış aramaya, ağaç kesmeye ve toplam 100 milyon dolar harcamış Kanadalı.. Çok gelmesin 100 milyon size, 3. Köprümüz 3 Milyar dolar onunla kıyaslayın rakamı… Toplamda 4.6 Milyar dolarlık altın bulmuş burada.. Bize ne kadarı kalacak peki çıkan altının var mı bilen? % 4ü.. yani 180 milyon dolar yaklaşık… Değer mi ya… Doların yeşili tutar mı şu ağaçların yeşilini… Yazıklar olsun… Bu bölge onlarca şelale ve akarsuya ev sahipliği yapan bir yer… Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum… Elimden gelen ne varsa yapacağım… Neden biliyor musunuz? Çocuklarım, çocuklarınız ve doğacak çocuklarımız için… Kaz Dağları hepimizin! Not: Her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari… dost acı söyler…”