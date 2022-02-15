Şahan Gökbakar’dan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan 5 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onandı. Bugün Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Yaşananlara isyan eden komedyen Şahan Gökbakar, "Hırsızın, tecavüzcünün dışarıda gezdiği ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor" dedi.

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İstinaf Mahkemesi’nin, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Eren Ekinci ve Barış Terkoğlu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Yargılama sonucu mahkeme, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci halkında beraat kararı verirken, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’a ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan 3 yıl 9’ar ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e de aynı suçtan 4 yıl 8’er ay 7’şer gün hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteciler hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NE GÖTÜRÜLDÜLER

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek İnfaz Savcılığı’na teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Mahkeme kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Yaşananlara isyan eden isimlerden biri de, komedyen Şahan Gökbakar oldu.

“HIRSIZ, KATİL, TECAVÜZCÜ DIŞARIDA GEZERKEN…”

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızın, uğursuzun, katilin, tecavüzcünün, dolandırıcının, kaçakçının, yolsuzun dışarıda gezdiği ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor, yoruyor ve mutsuz ediyor.”

NE OLMUŞTU?

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteciler Hülya Kılınç ile Murat Ağırel, Manisa’da defnedilen MİT şehidinin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklanmıştı.

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