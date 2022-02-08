Şahan Gökbakar’dan TBMM adisyonu paylaşımı: Bu gerçek mi?

TBMM'deki bir adisyonu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" diye sordu.

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Açlık sınırının 4 bin 249 liraya yükseldiği, faturaların giderek katlanılmaz bir hal aldığı Türkiye’de, Meclis adisyonu gündeme geldi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait adisyon ve yemek ücretlerini paylaştı.

Gökbakar, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi’ne ait olan adisyonun fotoğrafına “Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gerçekten 2.5 liraya çorba içip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? #şükürbugündedoyduk” notunu düştü.

İşte Şahan Gökbakar'ın paylaştığı o adisyon:

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