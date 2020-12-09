Şarkıcı Asya ile Şevki Kaygusuz anlaşmalı boşandı

İş insanı Şevki Kaygusuz ile 'Asya' olarak tanınan şarkıcı Tülay Kaygusuz arasındaki çekişmeli boşanma davası anlaşmalı olarak bitti.

Parkinson hastalığı olan Şevki Kaygusuz, hastalığı nedeniyle Asya’nın tekerlikli sandalyesini bile itmek istemediğini belirterek, alacağı olan 500 bin TL’yi isteyerek geçen yıl boşanma davası açmıştı.

Asya ise karşı boşanma davası açarak eşinden 2 milyon TL tazminat istemişti. Şevki Kaygusuz’un avukatı Rezan Epözdemir ve Asy’'nın avukatı Özge Tokgöz tarafları sulh ettirerek boşanarak anlaşmaları konusunda ikna etti.

ANLAŞTILAR

İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Asya, avukatı Özge Tokgöz ile katılırken Şevki Kaygusuz da avukatı ile hazır bulundu. Taraf avukatları mahkemeye boşanma protokolünü sunarak, çiftin evlilik birliğini sürdürmelerinin imkansız hale geldiğini söyledi.

HERKESİN MALI KENDİNDE KALDI

Asya ve Şevki Kaygusuz boşanmak istediklerini belirtmeleri üzerine mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme protokolde belirlenen Şevki Kaygusuz’un 2 milyon TL tazminatı Asya'ya ödemesine karar verdi.

25 yıllık evliliklerini bitiren çiftin karşılıklı hiçbir talebi bulunmazken, mal paylaşımında ise tarafların mallarının kendi üzerlerinde kalmasına karar verildi.