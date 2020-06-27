Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şarkıcı Çağrı Göktepe hayatını kaybetti!
Şarkıcı Çağrı Göktepe hayatını kaybetti!
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 90’lı yıllarda “Gönül” şarkısıyla büyük kitlelere ulaşan Çağrı Göktepe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Magazin 27 Haziran 2020 - 10:47

1997 yılında ‘Gönül’ isimli şarkısıyla sevilen ve Çağrı ismi ile çıkış yapan sanatçı Çağrı Göktepe'nin vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı lakabı ile ünlenen, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, “Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe'yi, 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz. Bestelerini Adnan Şenses'ten Cengiz Kurtoğlu'na, Safiye Soyman'dan Harika Avcı'ya kadar çok sayıda ünlü isim okudu. Cenazesi bugün 27 Haziran Cumartesi günü öğlen namazına müteakip, Büyükçekmece Kuba Camii'den kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Etiketler