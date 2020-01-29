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Sarp Apak: “Jet Sosyete televizyona dönüyor”
Sarp Apak: “Jet Sosyete televizyona dönüyor”
Oyuncu Sarp Apak, önceki gün Levent'te görüntülendi. 'Jet Sosyete' isimli dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Apak, dizinin tekrar ekranlara döneceğinin sinyalini verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Ocak 2020 - 11:35

Sabah saatlerinde geldiği AVM'de yakın dostlarıyla bir araya gelen Sarp Apak, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Apak, “Yeni bir televizyon projesinde yer alacak mısınız” sorusuna “Jet Sosyete tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star TV'de izleyicimiz ile buluşacağız. internetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak” dedi.

“ÇOK HAKLI BİR ŞEY SÖYLEMİŞ”

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu'nun yaptığı ‘Biz pahalı ameleleriz’ açıklamasına destek veren Apak, “Çok haklı bir şey söylemiş, yıllardır böyle uzun sürelerden kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. İnternet dizileri bu yüzden çok iyi, ben çok memnunum” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: 11:46 - 29.01.2020
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