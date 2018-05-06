Savaşçı 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 43. son bölüm izle!

Kılıç Timi'nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı 43. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından yeni bölümde neler olacağının ipuçlarını merak eden izleyiciler Savaşçı 44. bölüm fragmanını araştırıyor. Son bölümde Madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı mı?

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Son bölümde yaşananların ardından Savaşçı yeni bölüm fragmanı heyecan içinde bekleniyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmezi Savaşçı son bölümde Yeter'in İHA görüntülerindeki bir detayı farketmesi Albay Kopuz'un Kağan'ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Peki yayıncı kuruluş Savaşçı 44. yeni bölüm fragmanını paylaştı mı? İşte 43. son bölümden detaylar…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi… Her bölümü ile izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanını yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer’in yer aldığı yeni dizi “Savaşçı” her pazar FOX TV'de

SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan Bozok yaşıyor mu?

Madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır ve Kağan'ın izine rastlanmaz. Albay Kopuz ve Kılıç Timi ise Kağan'ın akibeti netleşene kadar, durumu ailesinden saklamaya çalışır. Ancak bunu yapmak kolay olmaz. Aşağıdaki linkten Savaşçı son bölümünü yayınlandığı anda izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI 29. BÖLÜM İZLE!

Diğer taraftan Yeter'in İHA görüntülerindeki bir detayı farketmesi Albay Kopuz'un Kağan'ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Seyfi'den gelen istihbarat ise Albay Kopuz'u harekete geçirir ve Kılıç Timi'ni çok gizli bir operasyona çıkarır. Şimdi bedeli ne olursa olsun Yüzbaşı Kağan'ı kurtarmak Albay Kopuz'un ve Kılıç Timi'nin hedefidir.