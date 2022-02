Seray Sever: Babam entübe edildi

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, doğum gününde üzücü bir haberi takipçileriyle paylaştı. Sever, babası Tamer Sever'in entübe edildiğini duyurdu

2018 yılında nikâh masasına oturduğu Eray Sünbül ile ikiz bebek sevinci yaşayan oyuncu ve sunucu Seray Sever, 49. yaş gününde üzücü bir haber verdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever’in entübe edildiğini açıklayan Sever, “Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için” dedi.

“BABAMI BİZE BAĞIŞLA”

Ev haliyle pasta keserken verdiği pozlarını paylaşan Seray Sever sevenlerinden dua istedi.

Sever paylaşımına şu notu düştü: “Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili’ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.”

“İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN”

“Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah’ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.”

