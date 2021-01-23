Serdar Ortaç: Koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın’ dedi ve borcumu erteledi

Şarkıcı Serdar Ortaç, Posta’ya verdiği röportajda son aldığı krediyi ödeyemediğini belirterek, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” diye konuştu.

“ÖZEL BANKA OLSA DONUMA KADAR ALIRDI”

Ortaç, şöyle devam etti: “Ama özel banka olsa belki donumu alırdı. Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen’in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika. O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti. Ticari aklım yok benim. Ha şu an evim var, stüdyom var. Ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedim maalesef.”

TEPKİ ÇEKTİ: ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNÜ ALAN BANKA MI?

Serdar Ortaç’ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Ortaç’ı eleştiri yağmuruna tutarken “Gariban çiftçi banka önünde kendini yaksın ama kumarcının borcu ertelensin, güzel adalet!”, “Çiftçinin tarlasını traktörünü utanmadan alan banka mı?”, “Serdar Ortaç’ın kumar borcuna af mı? İnanmıyorum”, “Devlet bankası sıradan vatandaşın borcunu ertelemez ama!”, “Sinir krizi geçireceğim”, “Serdar Ortaç’ın kumar borcunu da ödüyoruz yani. Şahane”, “Bu şarkıcının ayrıcalığı nereden geliyor?” şeklinde yorumlar yazdı.

İlginizi Çekebilir Çiftçi borcunu ödeyemedi traktörler haczedildi

İlginizi Çekebilir Pazar esnafı yasağa dayanamadı, 'faturaları ödeyemiyoruz' diyerek tezgah açtı

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye 50 esnafın dükkanını boşaltması için tebligat gönderdi