Shakira’nın şarkısı sağlık görevlilerine ilham oldu! Ünlü şarkıcıdan duygulandıran paylaşım

Corona virüsü ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, Shakira’nın Waka Waka şarkısıyla moral buldu.

TikTok’ta sağlık çalışanlarının çektiği bir videoyu gören ve Instagram hesabından bu videoyu paylaşan Shakira, “Bu videolar harika ve benim şarkımın şimdi sizin olmasından gurur duydum. Zor zamanlarda moral verici oldu. En önde savaşan kahramanlara, yaptıklarınız için çok teşekkürler” notunu düştü.

2010 yılında dünya kupası için yayınlanan Waka Waka şarkısının sözleri ise sağlık çalışanları için oldukça manidar. Şarkıda, “Sen iyi bir askersin, savaşını seçiyorsun. Kendini toparla ve silkelen! Tekrar iktidara geç. Ön cephedesin, herkes seyrediyor. Bunun ciddi olduğunu biliyorsun” şeklinde geçen sözler, tam da corona virüsü ile savaşanların hikayesini anlatır nitelikte…