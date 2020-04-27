Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Shakira’nın şarkısı sağlık görevlilerine ilham oldu! Ünlü şarkıcıdan duygulandıran paylaşım
Ünlü şarkıcı Shakira, Instagram hesabından corona virüsü ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, Waka Waka adlı şarkısında dans eden görevlileri görünce ise duygularına hakim olamadı.
Magazin 27 Nisan 2020 - 14:06

Corona virüsü ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, Shakira’nın Waka Waka şarkısıyla moral buldu.

TikTok’ta sağlık çalışanlarının çektiği bir videoyu gören ve Instagram hesabından bu videoyu paylaşan Shakira, “Bu videolar harika ve benim şarkımın şimdi sizin olmasından gurur duydum. Zor zamanlarda moral verici oldu. En önde savaşan kahramanlara, yaptıklarınız için çok teşekkürler” notunu düştü.

2010 yılında dünya kupası için yayınlanan Waka Waka şarkısının sözleri ise sağlık çalışanları için oldukça manidar. Şarkıda, “Sen iyi bir askersin, savaşını seçiyorsun. Kendini toparla ve silkelen! Tekrar iktidara geç. Ön cephedesin, herkes seyrediyor. Bunun ciddi olduğunu biliyorsun” şeklinde geçen sözler, tam da corona virüsü ile savaşanların hikayesini anlatır nitelikte…

Etiketler