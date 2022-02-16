Sharon Stone’un ilginç anlaşma maddesi: Temel İçgüdü filmindeki beyaz elbise hâlâ kendisinde

Sharon Stone, Temel İçgüdü filmi için belki rol arkadaşı Michael Douglas'tan daha düşük bir ücret almış olabilir, ama anlaşmasına öyle bir şey ekledi ki film yapımcılarını bile şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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Sharon Stone InStyle dergisinin mart sayısına verdiği röportajda Temel İçgüdü filmi için yaptığı anlaşmasının daha önce ortaya çıkmamış detaylarını paylaştı. Seksi oyuncu, filmde giydiği özel tasarlanmış kostümlerin hâlâ dolabında olduğunu söyledi.

500 bin dolar küçük bir miktar gibi görünmese de ünlü oyuncunun anlaştığı ücret, rol arkadaşı Michael Douglas’ın 14 milyon dolarlık anlaşmasının yanında oldukça küçük kalıyordu. Güzel yıldız da sorgulandığı sahnede giydiği ikonik elbise dahil pek çok kostümü almış.

Stone ayrıca sahneyle ilgili yaşadığı sorunu da açıklıkla anlatıyor. Sahne, çoğu zaman Stone’un bir sandalyede oturduğu sıkıcı olacak şekilde ayarlanmıştı, ancak yönetmen onu ilginç kılmanın bir yolunu buldu.

“Yönetmen Paul Verhoeven, beyazın ışığı yansıttığını söylediği için iç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Ben de yaptım. Görüntü yönetmeni bana hiçbir şey göremediklerini söyledi. O günlerde monitörler şimdikinden çok daha az karmaşıktı, bu yüzden benim için oynatsalar bile herhangi bir sorun görmedim.”

SAHNELER İÇİN ONAYIM YOKTU

Ancak Stone, filmi vizyona girmeden önce gördüğünde çok daha fazlasını görebiliyordu:

“Önce bana gösterselerdi çok daha adil ve mantıklı bir şey olurdu, ama bu filmin bir parçasıydı ve eminim yeni bir aktrisin aşırı tepki vermesini istemediler. Bu yüzden avukatımla konuştum, seçeneklerimi tarttım ve sonra sahnenin kalmasına izin vermeye karar verdim. Geriye dönüp baktığımda, bu sonuca varmam biraz zaman alsa da bunun film için doğru seçim olduğunu düşünüyorum.”

Film galasında arkadaşı Faye Dunaway ile birlikte olduğunu anlatan Stone, galadan aklında kalanları ise şöyle anlatıyor: “Bittiği anı asla unutmayacağım. Tiyatro tamamen sessizdi. Faye kolumdan tuttu ve ‘Hareket etme’ dedi. Sonunda kalabalık tezahürat yapmaya başladı ve Faye, ‘Artık büyük bir yıldızsın’ dedi. O anda hayatımın değiştiğini gerçekten hissettim.”

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