‘Sıfır Bir’ oyuncularından Deniz Bezek hayatını kaybetti!

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Adana Adli Tıp Kurumu’na gelen dizi oyuncuları, gözyaşlarına boğuldu. ‘Sıfır Bir’ dizisinde Mahir isimli karaktere can veren Deniz Bezek’in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncuları, ailesine sabır diledi.

“OLAY ANINDA TUVALETE GİTTİM”

Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan görevli, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

“KAZADA İHMAL İDDİASI”

‘Sıfır Bir Adana’ dizisi başrol oyuncusu Ali Sancaklı, 2 yıldır Bezek ile birlikte dizi setlerinde çok şey paylaştıklarını bir çok senaryo ezberlediklerini belirterek, “Ama şimdi onun bir hiç yüzüne aramızdan ayrılmasına inanamıyoruz. Deniz Bezek sabah evine giderken bariyerler kapalı olmadığı için hemzemin geçitten geçmiş ancak ona lokomotif çarpmış. Orada hemzemin geçit görevlisi var. Bu arkadaş tren ya da lokomotif geldiği zaman düğmeye basıp bariyerleri indiriyor. Ancak güvelik görevlisinin polise verdiği ifadeye göre o sıra tuvalete gitmiş. Tamam tuvalete gitmiş olabilirsin. Ancak telsiz var, telefon var neden haberleşilmiyor. Bizim arkadaşımız canımız, bir ihmal kurbanı. Bunun için biz ihmali olanlardan sonuna kadar davacıyız. Ve bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ben bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Bizim bugün içimiz yanıyor. Artık Deniz Bezek aramızda yok. O daha 26 yaşındaydı bir sürü hayali vardı” diye konuştu.

Bu sırada hemzemin geçit görevlisinin gözaltında olduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



(İHA)