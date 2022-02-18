DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

Ünlü DJ Suat Ateşdağlı geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

55 yaşındaki müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

ANJİYO OLDU, STENT TAKILDI

Ateşdağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam Suat Ateşdağlı’yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşahede altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray tribün gruplarından ultrAslan da ‘geçmiş olsun’ mesajı yayınladı: Eski ultrAslan başkanlarımızdan Suat Ateşdağlı’nın rahatsızlanarak kalp krizi geçirdiğini öğreniyoruz. Suat Ateşdağlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, acil şifalar diliyoruz. Tekrar daha güçlü aramıza dönmen dileğiyle!