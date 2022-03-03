Sular durulmuyor… Şimdi de Marilyn Manson eski sevgilisine dava açtı

Ünlü şarkıcı Marilyn Manson ve eski nişanlısı, oyuncu Evan Rachel Wood arasındaki çekişme devam ediyor. Manson, uzun zamandır kendisini cinsel tacizle suçlayan Wood'a dava açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Los Angeles’ta açılan dava, Manson’ın “toplum nezdinde tacizci” olarak damgalanması sebebiyle gerçekleşti. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, eski nişanlısını “kötü niyetli yalan söylemek”le suçluyor. Instagram hesabından açıklama yayınlayan Manson, “Hakkımdaki bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılmasından ibaret. Benim yakın ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle tamamen rızaya dayalı şekilde olmuştur. Diğerleri geçmişi nasıl sunmayı seçerse seçsin, gerçek bu şekilde” dedi.

EVAN RACHEL WOOD: “MANİPÜLASYONA UĞRADIM”

2007 ve 2010 yılları arasında beraber olan ve o dönem nişanlanan çiftin arası şimdilerde oldukça açık. 34 yaşındaki Wood, ilişkileri süresince beyninin Manson tarafından yıkandığını, manipülasyona uğradığını ve hem cinsel hem de psikolojik şiddete uğradığını ileri sürüyor. Buna dair ilk kez Twitter’dan konuşan aktris, şimdi de HBO’da yayınlanması planlanan Phoenix Rising belgeselinde açıklama yaptı.

Wood’un hayatına ve kariyerine odaklanan yapımda, özel ilişkilerine de değiniliyor. Ayrıca Wood’un, Manson’a yönelik iddiaları da detaylandırılıyor. Manson’dan ayrıldıktan sonra, 2012-2014 yılları arasında Jamie Bell’le evli kalan Wood’un 8 yaşında bir oğlu var. İddiaya göre, Manson, küçük çocuğa da cinsel saldırıda bulunacağını söyleyerek Wood’u korkutuyor.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Marilyn Manson ve Evan Rachel Wood, Manson’ın 2007 yılında klibi çekilen Heart-Shaped Glasses şarkısı için birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Klipte simülasyonlu bir seks sahnesi de bulunuyordu. İddiaya göre, Manson, çekimler başlayınca, Wood’a gerçekten cinsel saldırıda bulundu. Böyle bir şeyden kesinlikle haberi olmadığını belirten oyuncu, kendini oldukça rahatsız hissettiğini söyledi.

BAŞKA KADINLAR DA VAR

The Guardian’ın haberine göre, Marilyn Manson hakkında taciz iddiasına bulunan başka kadınlar da var. Evan Rachel Wood dışında, Ashley Gore isimli bir kadın da Manson’ın cinsel tacizine uğradığını söylüyor. Manson bu suçlamayı da kabul etmedi ve Gore’a da dava açtı.

Taciz iddialarını reddeden Manson ise, aleyhine yönelik sahte kanıtlar ve çeşitli suistimaller oluşturulduğunu söylüyor. Manson’ın avukatı Howard King yaptığı açıklamada, “HBO ve yapımcılar bu ciddi suistimallerden haberdar olmalarına rağmen, şimdiye kadar gerçekleri dikkate almadan ilerlemeyi seçtiler. Ancak Wood ve Gore’un yanlış yaptığına dair kanıtlar reddedilemez ve bu yasal işlem onları sorumlu tutacaktır” dedi.

Wood ve Gore’un temsilcileri, yeni açılan davaya yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir Oyuncu Evan Rachel Wood: Marilyn Manson 8 yaşındaki oğluma tecavüzle tehdit etti

İlginizi Çekebilir Marilyn Manson'a eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekimlerinde bana tecavüz etti