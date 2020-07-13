Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Basketbol yaşantısı sakatlık ile sona ile sona eren Survivor Barış daha sonrasında kendine ekranlarda yer buldu. Survivor'da gösterdiği performans kadar, SMS birincilikleri ile de dikkat çeken Barış Murat Yağcı izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki Survivor Barış kimdir? Kaç yaşında?

Survivor’da adını son dört yarışmacı arasına yazdırmayı başaran Survivor Barış, yarışmada hayatı en fazla merak edilen isimler arasında. Peki Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış'ın boyu kaç ve mesleği ne? İşte yarışmacının hayatı hakkında merak edilenler…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.