Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor'ın 2017 şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Şimdi ise Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasına kısa bir süre yarışmak için yeniden katıldı. Performansı ile Survivor tarihine adını yazdıran Ogeday Girişken Dominik'te. İşte Ogeday Girişken hakkında merak edilenler...

Survivor Türkiye Yunanistan’da bu akşam; daha önce Survivor’da iz bırakan eski yarışmacılar Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken 4 günlüğüne adaya gelerek yeni yarışmacılar ile karşı karşıya gelecek. Aralarında şampiyonların da olduğu eski yarışmacılar ile bu sezonun yarışmacıları nefes kesen oyunlar oynayacaklar.

SURVİVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ‘ de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. sırada tamamlamıştır.