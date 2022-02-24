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Tarkan, ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu

Türkiye'nin 'Megastar' lakaplı popçusu Tarkan, 'Geççek' şarkısıyla ilgili açıklamada bulunarak, takipçilerine teşekkür etti. Tarkan, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 18:52 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Türkiye’nin ‘Megastar’ lakaplı popçusu Tarkan, geçen hafta çıkardığı ve ülke gündemini sallayan Geççek şarkısıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Takipçilerine Instagram hesabından seslenen Tarkan, güzel yorumlar için teşekkür etti.

Tarkan, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klipini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum.”

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