Tarkan’ın Geççek şarkısına ünlü isimlerden yorum

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek', dün akşam dinleyicilerle buluştu. Sosyal medyayı sallayan şarkıya ünlü isimlerden yorum yağdı.

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Tarkan’ın merakla beklenen yeni eseri ‘Geççek’, şarkıcının Twitter mesajında Youtube linkini paylaşmasının ardından sosyal medyada dinlenilmeye başlandı.

Şarkı, dün akşam saat 21.00’de yayınlanmasının ardından kısa sürede gündem olarak Twitter’da TT listesinin en üst sırasına yerleşti.

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Sanat dünyasından Tarkan’ın yeni şarkısına yorum yağdı. İşte ünlü isimlerden ‘Geççek’ paylaşımı…

Metin Uca: “Ne güzel hatırlattı sevgili Tarkan, değişim kaçınılmazdır, her şey yenilenir, iyiye evrilir, doğanın diyalektiğinin önünde hiçbir güç duramaz ve güzel günler hep gelir, güç sarhoşu ve tüm kötülerin, kötülüklerin yeri tarihin çöplüğüdür. Geççek bunu nasıl keyifle anlatıyor.”

Gonca Vuslateri: “Tarkan ne güzel bir şarkı bu. Tam böyle aile şarkısı. Tam sevgiliye dosta göndermelik. Tüm aile dinledik taptık. Bayram sevinci verdi bize. Duygusal, dokunaklı… Buradan bu kadar anlatabilirim yaşadığım kıvancı. Müthiş.”



Atilla Taş: “Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı ilk protest pop şarkı olarak tarihe geçti. Bir isim koymamış, yoksa adresi belli! Tebrikler Tarkan. Aynen geççek!”

Şahan Gökbakar: “Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey”

Demet Akalın: “Biri üstümüze inci tanem atsın. Ohh, ohh zil takıp ne yaa.”