‘Tinder Avcısı’ Simon Leviev hakkında karar verildi

Son dönemde Netflix'te izlenme rekorları kıran Tinder Avcısı isimli belgesel/filme konu olan ve kendisini zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtarak insanları dolandıran İsrailli Simon Leviev'in tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyada ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Netflix belgeseli Tinder Avcısı, bir süredir gündemden düşmüyor. Akıl almaz dolandırıcılık hikayesini ele alan belgeselde, dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akıl almaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev adlı adamın gerçek hikâyesi anlatılıyor.

Şu sıralar herkesin konuştuğu ve kendisini bir elmas tüccarının zengin oğlu olarak tanıtan Simon Leviev’in tüm sosyal medya hesapları donduruldu. Belgeselin yayınlanmasının üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra Leviev’e en az 200 bin yeni takipçi geldiği belirtildi.

Simon Leviev de dahil olmak üzere çeşitli takma adlar altında faaliyet gösteren İsrail’den 30 yaşındaki Shimon Heyada Hayut, Tinder’da tanıştığı kadınları milyarder bir elmas tüccarının oğlu olduğunu söyleyerek kandırıp, paralarını alıyordu. Simon Leviev’in Instagram’ında da zengin hayatından kesitler yer alıyordu.

7,4 MİLYON STERLİNLİK KAZANÇ ELDE ETTİ

Kadınların güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcı onları sahte iddialarla kendisine borç para vermeye ve pahalı yaşam tarzını sergileyerek ve onlara cömert hediyeler vererek diğer kurbanları kandırmak için kullanmaya ikna eden bir döngünün kurucusuydu…

Hayut’un yani namı değer Leviev’in bugüne kadar dolandırıcılık sayesinde 7,4 milyon sterlin kazandığı belirtiliyor.

Tüm bu detayların ortaya çıkmasının ardından, Leviev’in tüm sosyal medya hesaplarının kaldırıldığı açıklandı. Öte yandan, arkadaşlık sitelerindeki hesapları da kapatıldı. Tinder sözcüsü “Simon Leviev’i ve bilinen tüm sahte hesaplarını kalıcı olarak Tinder’dan kaldırdık“ derken belgeselle birlikte ortaya çıkan belgeler ışığında şirket içi soruşturma başlattıklarının da altını çizdi.

Ok Cupid, Hinge, PlentyofFish, OurTime, Meetic, Pairs ve Match gibi arkadaşlık uygulamaları da Leviev’in profilinin kalıcı olarak kapatıldığını açıkladı.

İsrail’de 2011’den bu yana dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten aranan Leviev, o yıldan ber, kaçak olarak Avrupa’da kandırdığı kadınların paraları sayesinde lüks bir hayat sürüyor…