Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam nereli ve kaç yaşında?

Toprak Sağlam, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini İlk Göz Ağrısı dizisi ile gerçekleştiren Toprak Sağlam hakkında merak edilenler haberimizde... Toprak Sağlam nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterini canlandıran Toprak Sağlam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Toprak Sağlam kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Baba tarafından aslen Trabzun’ludur. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2005 yılnda yayınlanan İlk Göz Ağrısı dizisi ile atan Toprak Sağlam; Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Düğüm Salonu, Lokman, Kara Ekmek, Detay, Kedi Özledi, Osmanlı Tokadı, Gökten Üç Elma Düştü gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterine hayat veren Toprak Sağlam, 1.66 metre boyunda, 57 kilo ve Terazi burcudur.

Ödülleri:

2009 – 20. Ankara Film Festivali – Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü

Toprak Sağlam’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Emel) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Bizanslı Teodora) (TV Dizisi)

2017 – Düğüm Salonu (Müjde) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Gözde) (TV Dizisi)

2015 – Lokman İlyas (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2015 – Detay (Müge)(Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Filiz)(Sinema Filmi)

2015 – Rumuz Cavidan (Cavidan) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Dilek)(Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Osmanlı Tokadı (Nurseda) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Spiker) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Emine) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cennet) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Müjde) (TV Dizisi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Sema) (Sinema Filmi)

2008 – Dantel (Genç Seher) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Oya) (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (Aslı) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Fidan) (TV Dizisi)