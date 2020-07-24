Tövbeler Olsun dizisi ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları…

Tövbeler Olsun dizisi ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları…

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve Güven Kıraç ile Erkan Can gibi usta isimlerin oynayacağı Tövbeler Olsun dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Cimri bir holding patronun maceralarının anlatılacağı Tövbeler Olsun dizisi, yeni dönem yaz dizileri arasında en dikkat çekenlerden biri. İşte Tövbeler Olsun dizisinin konusu ve oyuncuları…

TRT ekranlarında yayınlanacak Tövbeler Olsun dizisi, şimdiden merakla bekleniyor. Usta oyuncuların rol aldığı Tövbeler Olsun dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yakın zaman yayınlanmaya başlayacak. İşte Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

TÖVBELER OLSUN KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin “hatme çiçeğim” diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.



TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can'ın yanı sıra Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.