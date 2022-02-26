Ukrayna doğumlu Milla Jovovich’ten savaşa tepki

Ukrayna'da doğan 46 yaşındaki Resident Evil yıldızı Milla Jovovich, Rusya'nın devam eden işgali sırasında cuma günü Ukrayna'ya verdiği desteği paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Güzel oyuncu Milla Jovovich, kökenleri hem Ukrayna hem de Rusya’ya dayandığı için ikiye bölünmüş hissettiğini belirtti, ancak kuşatma altındaki Ukraynalılara yardım etmek için bir dizi bağlantı paylaştı.

Jovovich’in yorumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra geldi.

Instagram’da, “Doğduğum yer olan Ukrayna’da başlayan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve insanlar bombalanıyor. Arkadaşlar ve aileler saklanıyor. Kanım ve köklerim hem Rusya’dan hem de Ukrayna’dan geliyor. Ortaya çıkan dehşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünüyorum” yazdı.

Jovovich, doğduğu ülkedeki savaşı, bir zamanlar eski Yugoslavya’nın bir parçası olan Sırbistan’dan gelen doktor olan babasının deneyimleriyle karşılaştırdı.

AİLESİNİN YAŞADIKLARINI HATIRLADI

Jovovich, Ukrayna’ya yönelik mevcut saldırının sivilleri koruyacağı konusunda iyimser değil: “Babamın anavatanı olan eski Yugoslavya’daki savaşı ve ailemin, yaşadığı travmayı ve terörü anlattıkları hikayeleri hatırlıyorum. Savaş. Hep savaş. Barış getiremeyen liderler. Ve her zaman, insanlar bunun bedelini kan ve gözyaşıyla ödüyor.”

Oyuncu, gönderisini yorumlara kapattı. Ukraynalı mültecilerin yanı sıra ülkenin ordusunu ve bağımsız gazetecilerini destekleyen fonlara yönlendiren bir belgenin bağlantısını da ekledi.

Jovovich, Kiev’de doğdu. Henüz beş yaşındayken Londra’ya göç etmeden önce çocukluğunun çoğunu Moskova’da geçirdi. Bir yıldan kısa bir süre sonra ailesi tekrar California’ya taşındı ve sonunda Los Angeles’a yerleşti.

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