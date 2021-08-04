Ünlü oyuncu termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta alevlerin yaklaştığı termik santralinin olduğu bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Muğla Milas’ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşırken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı açıklamada, “Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp, sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak, bu feci yangının beli kırılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral!” ifadelerini kullandı.

Tokat, ardından “Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…” diye konuştu.

İBRAHİM ÇELİKKOL DA ORADAYDI

Yangınla mücadele devam ederken, Ören’deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında tanıdık bir isim de vardı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol eline aldığı dev hortumla alevlerin arasına daldı. Çelikkol’un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Çelikkol’a destek yağdı.

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