Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik mesajlarla kutladı. İşte o paylaşımlar...

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Kenan Doğulu: “İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir.”

Can Bonomo: “En iyi yanım.”

Neslihan Atagül: “Sevgili K.”

Bülent Şakrak: “Yolu aşk olanın ne işi olur metreyle, mesafeyle?”

Demet Şener: “Huzurum, mutluluğum, sevgilim… Bize her gün Sevgililer Günü.”

Alp Kırşan: “Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim.”

Amine Gülşe: “Senle her gün Sevgililer Günü. İyi ki varsın diğer yarım.”



Gülçin Ergül: “Seni çok sevmeyi sevdim, gülüşünün bendeki yansımasını…”



Fahriye Evcen: “Sonsuz aşkım.”



Ebru Şancı Öztürk: “Müptelanım kocacığım!”