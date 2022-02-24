Yasemin Özilhan’ın 45 bin liralık krem önerisine tepki

'Doktorlar' dizisindeki 'Ela' karakteri ile ünlenip Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan, takipçilerine 45 bin lira değerindeki bakım kremini önerdi. Özilhan, önerdiği krem paylaşımının ardından sosyal medyada tepki çekti.

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Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor.

Ünlü isim önceki gün de cilt bakımı için kullandığı kremi önerdi. Özilhan’ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin lira olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kullanıcılar Yasemin Özilhan’ı eleştiri yağmuruna tutarken “Dalga mı geçiyorsun?”, “İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?”, “Defalarca heceleyerek kaç para olduğunu anlamaya çalıştım”, “Yasemin Özilhan’ın 45 bin liralık kremine bakarken fakirleştim”, “Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz”, “Gerçekten 45 bin liralık ürün mü kullanıyorlar?”, “Bu nasıl bir zenginlik?” şeklinde yorumlar yazdı.

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