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Yazar Paulo Coelho İzmir’e bağış yapacağını duyurdu
Yazar Paulo Coelho İzmir’e bağış yapacağını duyurdu
Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır" ayetini paylaşarak İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını açıkladı.
Magazin 2 Kasım 2020 - 08:54

Türkiye’de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

“PAZARTESİ BAĞIŞ YAPACAĞIM”

“Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir.”

Paulo Coelho’nun paylaşımı.

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Son güncelleme: 09:00 - 02.11.2020
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