Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman?

Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat'ın ilk bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Tanıtımlarda yayın tarihi 26 Mart perşembe günü olarak duyurulan dizinin ilk bölüm tarihi değiştirildi. Peki Yeni Hayat dizisi ilk bölümü neden yok? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman belli mi?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı “Yeni Hayat” dizisinin ilk bölüm tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle bu akşam Kanal D yayın akışında Yaşamak Güzel Şey filmi gözüküyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ NEDEN YOK?

İlk olarak 27 Mart Perşembe olarak yayın tarihi açıklanan Yeni Hayat dizisinin yayın tarihi corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

YENİ HAYAT İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Perşembe günlerini Yeni Hayat dizisi için ayıran Kanal D yayın düzenlemesinde değişikliğe giderek 2 yıl önce BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisini 2 Nisan Perşembe gününden itibaren yayına alacağını duyurdu.

Yeni Hayat dizisinin yeni yayın günü hakkında ise bir bilgi verilmedi. Dizi fragmanları yeniden “Yakında” ibaresi ile yayınlanmaya başladı.