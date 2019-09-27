Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy nereli ve kaç yaşında?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 doğumludur. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide canlandırdığı Berrin Akarsu karakteri ile tanınmaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilenler haberimizde... Yıldız Çağrı Atiksoy nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde Karşıyaka İzmir’de dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve daha sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile ilk ekran deneyimi yaşamıştır.

Aşk Oyunu, Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Yıldız Çağrı Atiksoy, 1.76 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.



Yıldız Çağrı Atiksoy’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Suna) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Aslı) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Alexandra) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Yedi Güzel Adam (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Gülay) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Berrin) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Bahar) (TV Dizisi)

2008 – Miras (İrem) (Sinema Filmi)

2008 – Kayıp Prenses (Defne) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Leyla/Aslı) (TV Dizisi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Hazal) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Işık) (TV Dizisi)

2006 – Ahh İstanbul (Ahu) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Gülşen) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)