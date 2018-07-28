Antalya gezilecek yerler: Doğası, denizi ve tarihiyle Antalya’nın 5 muhteşem yeri…

Akdeniz Bölgesi’nin başkenti olarak kabul edilen Antalya, yemyeşil doğası, pırıl pırıl denizi, şelalelerin çağıldıyarak aşağıya süzüldüğü falezleri, medeniyetlerin en güzel izlerini mimari şaheserlerle bıraktığı topraklarıyla ülkemizin turizm cennetlerinden biri. Antalya'da gezilecek birçok önemli nokta bulunuyor. İşte Antalya'da görmeniz gereken 5 önemli nokta...

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Antalya sınırları içindeki üç antik kültür bölgesinden Lykia, Pampylia ve Psidia'ya ait izler zengin arkeolojik gezi seçenekleri sunuyor. Antalya’da tatil için gidilecek yerler. Antalya’nın doğal güzellikler içerisindeki tarihi ve turistik bölgeleri ve daha fazlasını öğrenmek için Antalya için hazırladığımız gezi rehberine göz atmanızda fayda var…

ANTALYA’DA GÖRMENİZ GEREKEN YERLER

HADRİANUS KAPISI

Roma İmparatorluğu'nun en ünlü İmparatorlarından Hadrianus, Küçük Asya gezisi sırasında Attaleia'ya da uğradı. Onun onuruna Hadrianus Kapısı inşa ettirildi. Bugün kent içinde Üç Kapılar mevkiinde bulunuyor. Kapı kent surlarından kale içine geçişi sağlıyor.

DÜDEN ŞELALELERİ

Antalya'nın kıyısını şekillendiren falezler, Konyaaltı ile Lara arasında kalan bölümü denizden yüksek bir konuma getirir. Şehrin içinden geçen birçok akarsu falezlerin üzerinden küçük şelaleler yaparak Akdeniz’in derin mavisiyle buluşuyor. Bu şelalelerin en büyüğü Aşağı Düden Şelalesi, 50 metreden gürültüler kopararak Lara’dan denize iner. Aşağı Düden’den 15 kilometre kuzeyde asıl kaynak olan Düden Başı Şelalesi yer alır. Bazı kaynaklarda İskender, Düden 1 veya Yukarı Düden olarak da anılan bu şelale, Antalya merkeze 8 kilometre uzaklıktadır. Geniş bir tül gibi dökülen şelalenin suları altındaki büyük bir mağarayı saklar. Kaya mezarlarına da rastlanan bu bölge piknik ve mesire yeri olarak düzenlendi.

APOLLON TAPINAĞI

Tapınak adını; ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak bilinen, Side kentinin baş tanrılarından olan Apollon’dan alır. Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunmaktadır. Bizans bazilikasının tam ortasında kalan Apollon Tapınağı’nın bir kısmı bazilika yapımında kullanılmak için sökülür.Roma düzeninde ve peripteros planına uygun biçimde yapılandırılan bu tapınağın büyük sütunlarından bazıları restore edilip yerlerine konmuştur. M.S 150 yıllarına dayanan tarihiyle Apollon Tapınağı, tarihi kalıntılarıyla gerçekten görülmeye değer bir mirastır.

ANTİPHELLOS

Kaş ilçesi içindeki antik kentin kuzeyinde Bucak Limanı var. Kuruluş tarihi bilinmeyen Antiphellos, Hellenistik devirde önem kazanmış. Kentin deniz kıyısı boyunca sur duvarları uzanıyor tiyatrosu oldukça iyi durumda. Antiphellos’ta çok sayıda anıtsal mezar da var.

ASPENDOS

Serik ilçesinin Belkıs köyünde bulunan ve bilinen en iyi korunmuş antik tiyatrolarından Aspendos Tiyatrosu. Bu durumunu ise Selçuklular tarafından kervansaray olarak kullanımasına borçludur. İS. 2. yüzyılda inşa edilen tiyatronun sahne binası neredeyse özgün yüksekliğine kadar ayakta. Aspendos mitolojik anlatıya göre, Mopsos'un önderliğindeki Argoslu göçmenler tarafından kurulmuştu ve İÖ. 5. yüzyıla ait sikkeleri üzerinde Estewediiys adı geçiyordu. O dönemde Aspendos bölgenin güçlü kentlerinden biriydi. Aspendos'tan geriye Roma döneminin kalıntıları kalmıştır. Antik Çağ'ın en iyi durumdaki yapılarından tiyatrosu en tanınanı olsa da bu tiyatronun yaslandığı tepenin üzerinde daha başka yapılar da vardır. Derin bir vadiyle ikiye ayrılan tepede apora, bazilika, meclis binası ve anıtsal çeşme vardır.

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