Bozcaada gezilecek yerler: Ege’deki inci Bozcaada’nın gezilecek yerleri

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Bozcaada gezilecek yerleri ile dikkat çeken şirin adalarımız arasında. 36 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin üçüncü büyük adası Bozcaada, Türk ve Yunan mimarisinin izlerini taşıyor. Topraklarının üçte biri üzüm bağları ile kaplı olan Bozcaada’da gezilecek yerlerle ilgili hazırladığımız yazımızda Bozcaada’nın tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanıyabilirsiniz…

BOZCAADA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

PLAJLAR VE KOYLAR

Denizin turkuaz rengi ve Bozcaada’nın ince altın kumları muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Deniz yosunsuz, kumlu ve çok temizdir. Su genellikle soğuktur ancak bu ışıltılı deniz ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Adanın en iyi tarafı, rüzgarlı günlerde bile yüzebileceğiniz koylara sahip olmasıdır. Adanın büyük ve küçük koylarının tamamı yüzmeye uygun. Bu koylardan bazılarına sadece yollardan erişilebilir. Bazıları sizin için özel oldukları kadar küçük. Bu el değmemiş koylar güzelliğini ve doğasını korumaktadır. Ayazma, Sulubahçe, Habbele ve Mermer Burnu’ya minibüsler var. Beylik Koyu, Çayır, Ayana, Tuzburnu, Poyrazlimanı, Çapraz gibi diğer koylara gitmek için bisiklet, motosiklet kiralayabilir veya uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

BOZCAADA KALESİ

Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi'nin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizliler ve Venedikliler tarafından kullanılan bu kale, Fatih Sultan Mehmet zamanında (1455) kalıntılarına yeniden inşa edilmiştir. Köprülü Mehmed Paşa döneminde büyük bir onarımdan geçmiş (1657). 2. Mahmut zamanında ise neredeyse yeniden inşa edilerek bugüne kadar bu görünümü korunmuş. 1996 yılında adalıların yardımıyla kalede bir açık hava müzesi kurulmuş. Müzede etnografik eserler sergilenmektedir. Halk tarafından Eski Kale olarak da adlandırılan kalenin iki bölümü var, dış sur içinde cephanelik, kuyu, tabya ve eğitim alanları ile eskiden kale içinde yaşayanların konakladıkları evler bulunurken, iç surların olduğu alanda ise cephanelik ve sarnıç bulunuyor.

BOZCAADA YENİ KALE

Görünüşü Bozcaada Kalesi’nden daha yeni olmamasına rağmen ondan çok sonra yapıldığı için bu ismi taşımaktadır. Ada merkezinin hemen arkasındaki tepede harabe halindedir. Bozcaada Kalesi’nde bulunan kitabesinden yapım tarihinin 1827 olduğu anlaşılmaktadır.

AYAZMA MANASTIRI

Yunanca “hagiasme” kelimesinden gelen Ayazma, kutsal su anlamına geliyor. Bozcaada'nın ayazması adanın güney kısmında yer alıyor. Burada çift oluklu tarihi bir çeşme, 8 yaşlı çınar ağacı, küçük bir manastır ve 2 tane tek katlı yapı bulunuyor. Ayazma'daki Rum Ortodoks cemaate ait manastır, Rum azize Aya Paraskevi adına yapılmış ve onun adını taşıyor. Sadece İstanbul'da bu azize adına kurulmuş 5 kilise bulunuyor. 1734 yılında Manolaki Manolidis tarafından yapılan manastır, sadece özel günlerde ibadete açılıyor.

BOZCAADA MÜZESİ

Bozcaada Müzesi, ziyaret ettiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için mükemmel bir yerdir. Adanın tarihini ortaya koyan müze M. Hakan Gürüney tarafından kuruldu. Bozcaada Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen tarihi binadaki Bozcaada Müzesi, 23 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında saat 10:00 ile 20:00 arasında ziyaret edilebilir.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ

Venedikliler zamanında tahrip edildiği düşünülen cami, 1655’te Köprülü Mehmet Paşa tarafından onarılmış ve onun adını almıştır. Bugün halk arasında Yalı Camii olarak da bilinir. Caminin bir epitafı yoktur. Zaman içinde restorasyonlar ile mevcut şekli kazandı. Eğimli bir çatıya ve kare benzeri yapı planına sahiptir. Kapılar ve pencere çizgileri kırmızı taşlardan yapılmış ve diğer parçalar sıvalıdır. Cami şimdilerde ibadete açık durumda.

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MERYEM ANA KİLİSESİ

Rum Ortodoks Topluluğuna ait kilise ibadete açılan tek kilisedir. Diğer adı Teodoku Doğu Ortodoks Kilisesi olan ve yapım tarihi 1869 olarak yazılan kapının, Venediklilerden kaldığı düşünülmektedir. Bahçedeki çan kulesi 1865 yılında dört kat ve 23.8 metre yükseklikte inşa edilmiş ve 2007 yılında restore edilmiştir. Kilisenin içini görme fırsatı, sabah 8’de Pazar sabahıdır. Kilise diğer zamanlarda kapalıdır.