Gezginler belirledi… İşte 2022 yılının en iyi 10 deneyimi
Ünlü bir seyahat rehberliği platformu, 2022 yılı için dünyadaki en iyi 10 deneyimi sıraladı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, gezginlerin yorumlarına ve puanlarına göre güncellenen Tripadvisor isimli uygulama, son 12 aydaki değerlendirmeleri baz alarak 2022 Travellers’ Choice “Yapılacak En İyinin En İyisi” Ödülleri’ni belirledi.
İşte 2022 yılında dünyadaki en iyi 10 deneyim…
1. Amsterdam Açık Tekne Kanal Gezisi, Canlı Rehber, Anne Frank Evi’nden – Amsterdam, Hollanda
2. Dubai Al Khayma Kampında Red Dunes ATV, Kum Sörfü, Develer ve Barbekü – Dubai, BAE
3. Kuzey Kıyısı Turu (yüzde 70) ve Şehir Gezisi (yüzde 30) – Honolulu, Hawaii
4. Doğal Havuz ve Hint Mağarası Jeep Safari – Aruba
5. Shell Key Koruma Alanı ve Tampa Bay Bölgesi’nde Açık Kayık Turu – Florida, ABD
6. Machu Picchu’ya Klasik İnka Yolu – Cusco, Peru
7. Reykjavik Yemek Yürüyüşü – Reykjavik, İzlanda
8. Londra’da Yüksek Hızlı Thames Nehri Gezisi – Londra, İngiltere
9. Rafting, Filizler, Wild Canoe Territory tarafından Rio Jacare Pepira – Brotas, Brezilya
10. Şehir ve Beatles Turu, Mavi Yol – Liverpool, İngiltere