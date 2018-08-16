Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İnsuyu Mağarası’ndaki 9 gölün tamamı kurudu
İnsuyu Mağarası’ndaki 9 gölün tamamı kurudu
Türkiye'nin ilk turistik mağarası olan Burdur'daki İnsuyu'nda bulunan 9 göl tamamen kurudu.
Seyahat 16 Ağustos 2018 - 15:57

Efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası’ndaki 9 gölün tamamının, kuraklık nedeniyle kuruduğu öğrenildi.

i1Işıklandırmaların hatalı yapılmasından dolayı bazı sarkıtların da karardığı mağara, 2 yıl süren düzenlemenin ardından tekrar ziyarete açıldı.

i2Mağarada, göllerin tabelaları yer alırken suyun olmadığı görüldü.

i3Türkiye’nin turizme ilk açılan mağarası olan İnsuyu, 1965 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştı.

i4Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşan mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

i5Mağaranın yatay uzunluğu, 597 metre.

i8Ziyarete açık 300 metrelik bölümde 9 göl bulunuyordu.

i9Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle tamamen kurudu.

İLGİLİ HABERTürkiye'nin Maldivleri Salda yasaklarla korunuyor
Etiketler