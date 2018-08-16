İnsuyu Mağarası’ndaki 9 gölün tamamı kurudu

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Efsanelere de konu olan İnsuyu Mağarası’ndaki 9 gölün tamamının, kuraklık nedeniyle kuruduğu öğrenildi.

Işıklandırmaların hatalı yapılmasından dolayı bazı sarkıtların da karardığı mağara, 2 yıl süren düzenlemenin ardından tekrar ziyarete açıldı.

Mağarada, göllerin tabelaları yer alırken suyun olmadığı görüldü.

Türkiye’nin turizme ilk açılan mağarası olan İnsuyu, 1965 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştı.

Jeolojik olarak kalkerden meydana gelen, bu kalkerlerin suyla birleşmesi sonucunda sarkıtlar, dikitler ve dehlizler oluşan mağarada, 1 metrelik sütunun 10 bin ila 15 bin yılda oluştuğu tahmin ediliyor.

Mağaranın yatay uzunluğu, 597 metre.

Ziyarete açık 300 metrelik bölümde 9 göl bulunuyordu.

Mağaranın gölleri, kuraklık ve bölgedeki aşırı sondajlar nedeniyle tamamen kurudu.