İtalya’dan cazip teklif: Denize yakın, yeşilin içinde yaşamak isteyenlere 33 bin dolar verilecek

Uzak bir sahil kasabası hayâli kuranlar için İtalya’dan cazip bir teklif geliyor. Nüfusu 2 bin olan Calabria bölgesi için başlatılan kampanya kapsamında, insanların bölgede yaşamaları karşılığında 33 bin dolar teklif ediliyor. Ancak fonu elde etmek için yeni sakinler küçük bir işletme kurmayı taahhüt etmeliler.

Ayrıca başvuru sahipleri oturma izni almalılar ve en fazla 40 yaşında olmalılar. Başvuruları kabul edilen adayların 90 gün içinde Calabria’ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor.

Bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, CNN’e aylık gelirin iki ila üç yıl için 1.000-800 euro arasında olabileceğini söyledi: “Teknik ayrıntıları, fonların tam aylık miktarını, süresini ve ayrıca 3.000’e kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de dahil edip etmeyeceğimizi geliştiriyoruz. Şimdiye kadar köylerden büyük bir ilgi gördük ve umarım, bu ilk plan işe yararsa önümüzdeki yıllarda daha fazlasının gelmesi muhtemel.”

BÖLGENİN CAZİBESİNİ ARTIRACAK

Plana katkıda bulunan Altomonte Belediye Başkanı Gianpietro Coppola, “aktif ikamet geliri” olarak adlandırılan projenin, uzaktan çalışma sayesinde sundukları teklifin bölgenin cazibesini artıracağını düşünüyor: “Bunun bir sosyal deney olmasını istiyoruz. İnsanları bölgede yaşamaya çekin, ortamların tadını çıkarın, konferans salonları ve manastırlar gibi kullanılmayan şehir yerlerini yüksek hızlı internet ile donatın. İtalya’nın güneyini yenilemenin en iyi yolları…”

Aktif ikamet geliri projesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde çevrimiçi olarak başlatılması bekleniyor. Bölge aylardır proje üzerinde çalışıyor ve şimdiden 700.000 euro üstünde kaynak ayrılmış durumda.

BAZI TOPLULUKLAR BİRKAÇ YIL İÇİNDE YOK OLABİLİR

Calabria kasabalarının yüzde 75’inden fazlasında şu anda 5.000’den az sakin var, bu da yenilenme gerçekleşmediği takdirde bazı toplulukların birkaç yıl içinde tamamen yok olabileceğine dair korkulara yol açıyor.

Meclis üyesi Gallo, “Amaç yerel ekonomiyi canlandırmak ve küçük ölçekli topluluklara yeni bir soluk getirmek. İş talebinin arzı karşılamasını istiyoruz.”

Bölgede yer alan köylerden birkaçı ise şu şekilde:

CIVITA

İnsan şeklindeki kayalarla bezeli olan bölgede yerleşim, 1400’lerde Türk imparatorluğundan kaçan Arnavutlar tarafından kuruldu. Yerliler, Arbereshe adında kulağa tuhaf gelen bir Slav lehçesi konuşuyorlar. Eski gelenekler, Bizans ritüelleri ve kendine özgü yiyecekler bölgede hâlâ yaşıyor.

SAMO VE PRECACORE

Samo; tepelerde barınak arayan, ancak kıyıdan çok uzak olmayan eski Yunanlılar tarafından kurulmuş. Yerel halk bir dizi depremden sonra kaçmış ama Precacore yeniden canlanmaya başladı.

AIETA

Kırmızı kiremit çatılı evler, görkemli bir kalenin eteklerinde kümelenmiş bir halde yer alıyorlar. Ayrıca yürüyüş yolları yakınlarındaki Papasidero, Laino Borgo ve Laino Castello köylerine çıkıyor.

BOVA

Efsaneler, bir Ermeni kraliçesinin bu köyü ineklerin otladığı bir tepeye kurduğunu söylüyor. Etnik müzik festivalleri, meyve süslemeli Bizans Paskalya partisi en önemli etkinlikleri arasında.

CACCURI

Korsan baskınlarına karşı bir gözetleme noktası olarak inşa edilmiş olan tepe kalesi; labirent sokaklara, taş evlere ve özel girişli küçük meydanlara bakıyor. Yüzyıllar boyunca güçlü feodal aileler köye hükmederek birbirlerini öldürüp zehirlemişler. Tepeleri süsleyen zeytinlikler sayesinde birinci sınıf sızma zeytinyağı üretiliyor.

ALBIDONA

850 metre yükseklikte yer alan ve denize kadar uzanan toprakları olan bölge, şirin bir plaja da sahip. Efsaneye göre; bölge, Truva’yı yakmaktan kaçan kör bir kâhin tarafından kurulmuş. Çökmekte olan bir kalenin kalıntıları kiraz, badem ve yabani elma bahçelerine bakmakta. Arazi, Yunanistan’daki İyon Denizi ile aynı malzemeden oluşmuş.

SANTA SEVERINA

Bu köy, Neto Nehri’ne bakan bir kayalığın üzerinde yükseliyor. Zenginliğe bağlı olarak katmanlar halinde inşa edilmiş: Daha zengin ailelere ait palazzolar tepenin tepesine, mütevazı konutlar aşağıdaki kayaya oyulmuş.

Palmiye ağaçlarıyla dolu bir Yunan ve İbrani bölgesi de bulunuyor. Buradaki vaftizhane, Calabria’daki en eski Bizans anıtı.

Ayrıca Santa Severina portakallarıyla ünlü. Köylülere yerel lehçede “portakal yiyiciler” anlamına gelen Aranciaru adı verilir. Burada yetiştirilen portakallar, bereketli toprakları ve olağanüstü besleyici nitelikleri nedeniyle Calabria’nın gururu.

SAN DONATO DI NINEA

Yunan kolonizasyonu öncesine dayanan bu şirin köy, Calabria’nın Pollino milli parkının en derin bölgesinde yer almakta. 1970’lere kadar Calabria dışında neredeyse hiç kimse bu bölgenin varlığından haberdar değildi.

Tepelerden manzara, bölgenin iki denizini içine alıyor: İyonya ve Tiren.

Bu el değmemiş ve bozulmamış konum, birçok vahşi hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapar ve İtalya’nın en büyük vahşi doğa koruma alanlarından biri olarak kabul edilir.