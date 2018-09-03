Slovakya gezilecek yerler… Enfes manzaraları ile Slovakya gezi rehberi…

Slovakya, Orta Avrupa'nın tarihi ve turistik açıdan en önemli ülkelerinden biridir. Başkent Bratislava, Trnava, Poprad, Nitra ve Trencín gibi birbirinden etkileyici şehirlere ev sahipliği yapan Slovakya, tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve enfes manzaralarıyla dikkat çekiyor. Slovakya seyahatinde ülkenin gezilip görülmesi gereken yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Yaklaşık 5,4 milyon nüfusuyla Orta Avrupa'da yer alan Slovakya ya da resmî adıyla Slovak Cumhuriyeti, Tuna nehrinin kıyısında bulunan dağlık bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batısında Çek Cumhuriyeti ve Avusturya, güneyinde Macaristan, doğusunda Ukrayna ile komşudur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra eski Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın birbirinden ayrılması sonucu iki ayrı ülkeye bölünmesiyle oluşan Slovakya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

SLOVAKYA GEZİLECEK YERLER

BRATİSLAVA / BRATİSLAVA KALESİ

Bratislava Kalesi, 9.yüzyılda savunma amaçlı inşa edilmiş tarihi bir kaledir. Bu kale 1811 yıllında çıkan yangında büyük bir zarar görmüştür. 2. Dünya Savaşından sonra yeniden inşa edilen bu kale, şehrin ana kalesi konumundadır.

BRATİSLAVA / ESKİ ŞEHİR

Bratislava şehrinin popüler turistik noktalarından olan Eski Şehir (Old City), etkileyici atmosferi ve ortaçağdan kalma tarihi yapılarıyla ünlü. Bu tarihi şehir çevresinde görebileceğiniz en harika yapılar ise Trinity Kilisesi ve St. Martin Katedrali.

BRATİSLAVA / DEVİN KALESİ

Tarih boyunca birbirinden farklı birçok imparatorluğun şekillendirdiği Devin Kalesi, şehir merkezine 25 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Tuna ve Morova nehirlerinin birleştiği yerde, bir uçurum kenarına konumlanan kale, ziyaretçilerine oldukça etkileyici bir manzara sunuyor. Geç Antik ve Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği olan Devin Kalesi, 863 ve 870 yılları arasında inşa edilmiştir. Slovakya ve Avusturya sınırına çok yakın konumda yer alan kale tümüyle Slovakya tarafında yer almaktadır.

BRATİSLAVA / SLAVİN

Bratislava’nın en değerli sembollerinden biri olan anıt niteliğindeki bir yapıdır. 1945’te Nazi Almanyası’nın saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Sovyetler Birliği askerlerinin anısına ithafen 1960 yılında inşa edilmiştir. 52 metre yüksekliğe sahip olan Slavin, mimar Jan Svetlik tarafından tasarlanmıştır.

BRATİSLAVA / GRASSALKOVICH SARAYI

1760 yılında Maria Therası'nın isteğiyle Kont Anton Grassalkovich adına yaptırılan saray, günümüzde Slovakya'nın başbakanlık sarayı olarak kullanılıyor. Sarayın arkasında bulunan Hodzovo Meydanı'ndaki İmparatoriçe Maria Theresa Heykeli ve çevresi önemli bir soluklanma alanı.

ZİLİNA / TATRA MİLLİ PARKI

Slovakya’nın 9 milli parkından biri olan Tatra Milli Parkı komşu ülke Polonya’da bulunan aynı isimli parkla sık sık karıştırılmaktadır. 738 kilometrekarelik milli park Tatra Dağları’nda bulunuyor. Yeşilin en güzel tonlarını görebileceğiniz muhteşem doğası ve çevresinde romantik yürüyüşler yapabileceğiniz gölün yanı sıra bisiklet ve yürüyüş parkurlarıyla da bilinen Tatra Milli Parkı,mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

KOSİCE / AZİZ ELIZABETH KATEDRALİ

1378 ve 1508 yılları arasında inşa edilen Aziz Elizabeth Katedrali Kosice kentinde bulunan ülkenin en değerli manevi sembollerinden biri olan Gotik kilisedir. II. Ferenc Rakoczi tarafından tasarlanan kilise, 130 yılda tamamlanmıştır. Slovakya’nın en büyük, Avrupa’nın ise Ortaçağ’dan kalma en değerli katedrallerinden biridir. Roma Katolik kilisesi olarak hizmet gösteren kilise, 1200 metrekare çapındadır ve yaklaşık 5 bin kişi kapasitelidir.

SPİS / SPİS KALESİ

Spisske Podhradie Bölgesinde Zehra Köyü’nde bulunan kale adını yer aldığı kasabadan almaktadır. 12. yüzyılda inşa edilen kale, Avrupa’nın en büyük kalelerinden biridir. 1780 yılında yıkılan kalenin şu anda kalıntıları bulunuyor. 41 bin 426 metrekarelik alanı kapsayan dev kale Rönesans, Romanesk ve Gotik mimari tarzlarını yansıtmaktadır. 1993 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

BOJNİCE / BOJNİCE KALESİ

Slovakya’nın en eski kalelerinden biridir. Mimari yapısıyla çoğu Slovak yapılarından farklıdır. Kale ile ilgili ilk kayıtlar; Zobor Manastırı’nda bulunan bir dökümanda 1113 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Başlangıçta kale, tahtadan yapılmış ve daha eski olan kaleden dışarı doğru büyütülmüş. 13. yüzyılda aşamalı olarak, Poznanovec ailesinin malı olarak taş yapı haline dönüştürülmüştür. Kalenin dış duvarları, düzensiz kayalık araziye göre şekil verilmiş olup, bundan dolayı uzatılan güçlendirmeyle sağlam bir hal almıştır.

SLOVAK CENNET MİLLİ PARKI

Slovakya’nın doğusunda yer alan milli park adı gibi cenneti andıran harika bir bölgedir. 197,63 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Slovak Cennet Milli Parkı mükemmel manzaralar içermektedir. Muhteşem bitki örtüsü, köprüler, merdivenler, yürüyüş parkurları ve akarsularla dolu olan milli park Slovakya’nın gezilecek görülecek yerlerindendir. 350 civarında mağaraya sahip olan bölge, 2000 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.