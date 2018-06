Instagram’da milyonlarca takipçisi olan köpekler

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Instagram sadece insanların hesap açıp, fotoğraf yüklediği, fenomen olduğu bir mecra değil. Özellikle son yıllarda kocaman yürekli minik dostlarımızın da uğrak yeri oldu. Kimi cool tavırları, kimi giydiği o muhteşem kıyafetlerle, kimi yazarlığı ile dikkat çekiyor. Anlayacağınız, Instagram’ın yeni fenomenleri sevimli köpekler, moda ikonu halleriyle, günümüz modellerine taş çıkarıyor. O hesaplardan bazılarını sizin için derledik…

Toby Little Dude

Sosyal medyanın en pamuk, en tatlı, tarzıyla geniş kitlelere hitap eden en minnoş köpeği. 12 yaşındaki Toby Little Dude’un 157 bin takipçisi var. Trendleri takip eden, stiliyle herkese ilham kaynağı olan Toby tam bir fenomen. Öyle ki adına açılmış fan sayfaları bile var.

Ella Bean

Gezgin bir dostumuz Ella. Şehir şehir gezen, gezerken stilinden de ödün vermeyen 113 bin takipçisiye sahip olan Ella Bean tam bir çanta delisi. Emin olun bir çok kadından daha fazla çantaya sahiptir…

Men’s Wear Dog

355 bin takipçiye sahip olan Men’s Wear Dog, Instagram aleminin en şık en asil köpeği. Stiliyle moda dergilerinin ilgisini çeken, marka reklam kampanyalarında yer alan, stil çekimlerinin vazgeçilmezi Men’s Wear Dog aynı zamanda bir yazar. Stil sahibi olan yakışıklı dostumuz, hesabından stil önerileri veriyor. Erkek modasını kendisinden takip edeilirsiniz…

It’s Doug The Pug

Sosyal medyanın en çok takipçiye sahip köpeği Doug The Pug… Tam olarak 3.4 milyon takipçisi var. O da Men’s Wear Dog gibi bir yazar. İnanmayacaksınız belki ama basılmış kitabı dahi var. Ve şaşıracağınız bir bilgi daha verelim. Çıkardığı kitap New York Times'ın çok satanlar listesine girdi. Gezmeyi, giyinmeyi, eğlenceli paylaşımlar yapmayı seven Pug, en çok şapkaları seviyor.

Agador

Instagram’da Poochofnyc ismini kullanıyor. 126 bin takipçisi var. Kahverengi, kıvırcık tüyleri, sevimli suratıyla sizi kendine kolayca aşık edebilir. Zira oldukça da karizmatik bir dostumuz kendisi. Modayı da pek çok kişiden daha iyi takip ediyor. Müzik dinlemeyi ve okumayı seviyor.