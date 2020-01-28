Nike, Kobe Bryant ayakkabılarını satıştan çıkardı

Nike, efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Bryant adına ürettiği ayakkabıları web sitesindeki satıştan çekti. ESPN'in haberine göre, firmanın ayakkabıları internet satışından kaldırma kararı, Bryant ayakkabılarının ikinci elde yüksek fiyatlardan satışa çıkarılması nedeniyle alındı.

Alışveriş yapmak isteyenler, sitede Bryant'ın ürünlerini aradıklarında, NBA yıldızının ölümüyle ilgili bir açıklamaya yönlendiriliyor. Açıklamada “Yaşadığı dönemin en büyük sporcularından biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Sonsuza kadar Mamba” notunun yanı sıra yıldız basketbolcunun trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntü de dile getiriliyor. Açıklamada ayrıca, “Başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere Kobe’nin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılıyor.

