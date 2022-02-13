Sadece Kış Olimpiyatları’nın değil, markaların da gözdesi: Eileen Gu

2021'de Dünya Kayak Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, 2022 Pekin Olimpiyatları'nda da ABD doğumlu olmasına rağmen Çin'i temsil ettiği için tartışmalara neden olan 18 yaşındaki Gu, aynı zamanda dudak uçuklatan kazancıyla da dikkatleri çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın madalyalı Gu, sadece Olimpiyatlar’daki başarılarıyla değil aynı zamanda güzelliğiyle de öne çıkıyor. Gu, birbirinden lüks markanın yeni gözdesi olarak görülüyor, bu yüzden de pek çok marka bu genç ve güzel sporcuyla anlaşma yapabilmek için sıra bekliyor.

Gu’nun markaların hedefi haline gelmesinde ise pek çok neden var. Bunlardan biri, modaya yakalaşımı… Sadece markalarla anlaşma yapmakla kalmıyor, etkinliklere katılıyor ve önemli dergilere poz veriyor.

Gu; Bella Hadid, Kate Moss ve Hailey Bieber’ı temsil eden ajans IMG Models ile anlaşarak Louis Vuitton, Victoria’s Secret ve Tiffany & Co.’nun yanı sıra lüks İsviçreli saat üreticisi IWC ve kozmetik markası Estée Lauder ile anlaşmalar imzaladı.

Kaliforniya doğumlu atlet bu Olimpiyatlarda en çok sponsorluk alan atletler arasında yer aldı. Gu, Beats by Dre kulaklıklardan Cadillac’a kadar 20’den fazla ticari ortaklıkla Pekin’e geldi. Gu Ailing adıyla tanındığı ve “Kar Prensesi” lakabıyla anıldığı Çin’deki kitlesel çekiciliği, onu markalar için özellikle değerli kılıyor.

İKİ KÜLTÜRE DE HİTAP EDİYOR

2019’da bağlılığını annesinin anavatanına çeviren Gu’nun dilini akıcı bir şekilde kullanabilmesi, Çin TV reklamlarında, reklam panolarında ve hatta süt kartonlarında yerini almasında yardımcı oldu. E-ticaret devi JD.com, kafe zinciri Luckin Coffee ve telekom firması China Mobile, son aylarda modellik yaptığı markalar arasında yer alıyor.

Danışmanlık firması Bain’e göre Çin, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük lüks pazarı olma yolunda ilerliyor. Pazarlama ve reklam endüstrisi dergisi Campaign’in Asya baskısı, Gu’nun altın madalya başarısından önce yeni anlaşmaların sporcuya yaklaşık 15 milyon yuan (2,5 milyon dolar) kazandırabileceğini tahmin ediyordu.

Şanghay merkezli yaratıcı ajans Boh Project’e göre, Gu’nun ülkedeki artan popülaritesi, Çin’de Batılı ünlülere ilginin azaldığı bir zamanda geliyor. Gu’nun her iki dili akıcı bir şekilde konuşması tam yerel olmaması ama yanı zamanda yabancı da olmaması çekiciliğini artırıyor.

MODELLİK VE KAYAK AYNI ANDA DEVAM EDİYOR

Gu, anlaşmalarını saygın dergiler ve moda şovlarıyla birleştirdi. 2019’a kadar Paris Moda Haftası ve Met Gala gibi etkinliklerde görüldü.

Vogue Hong Kong’un Temmuz kapağında yer aldı ve dergiye şunları söyledi: “Tıpkı kayak yapmak gibi modellik de inanılmaz bir ifade ve kişilik gerektiriyor. Yaratıcılık, güven, öğrenme ve uyum sağlama yeteneği… Modellik ve kayak arasındaki geçiş, sonunda daha motive hissetmeme yardımcı olan birbirleri için bir mola ve bir uygulama haline geldi.”

Gu ayrıca GQ ve Elle’nin Çince baskılarının kapağında da yer aldı. Ve Vogue China’nın Gen-Z odaklı iki ayda bir yayınlanan Vogue+ dergisinin konuk editörü olarak, yazılar kaleme aldı.

Gu, Instagram’a şöyle yazdı: “Ergenlik kimliklerinin doğal olarak şekillendirilebilir doğasını keşfetmek ve sergilemek istedim. Herkes kod değiştirir ve bence bu çok yönlü doğayı kutlamaya başlamamızın zamanı geldi.”

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Gu, moda konusunda sosyal medyada da oldukça aktif. Örneğin; açılış töreninden kısa bir süre sonra Gu, o ana kadar oyunlarda giydiği kıyafetlerin bir “lookbook”unu yayınladı. Gu, rekabetin sıcağında bile, moda referansını artırmak ve Çin kültürünü tanıtmak için halka açık platformunu kullandı.

Gu’nun yükselişi, Batılı markaların attıkları yanlış adımlar nedeniyle tüketici boykotlarına maruz kaldıkları bir zamanda geliyor. Gu bu konuda oldukça dikkatli davranıyor ve pek çok konuda yorum yapmayı reddediyor.

DİPLOMATİK YAKLAŞIMI TAKDİR TOPLUYOR

Kısa süre önce New York Times’ın Çin hakkındaki soruları üzerine şu şekilde cevap verdi: “Bölücü olmaya gerek yok. Yaptığım her şeyin kapsayıcılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

Bu hafta düzenlediği basın toplantısında ise geçtiğimiz haftalarda kendisinden haber alınamadığı için dünya gündemine oturan Shuai Peng ile ilgili soruları yanıtladı. Tenisçinin mutlu ve sağlıklı bir şekilde devam ettiği için minnettarlığını dile getirdi. Gu ayrıca, Çin’in resmi olarak çifte vatandaşlığı tanımadığı için ABD pasaportunu yok etmeye zorlanıp zorlanmadığına dair sorulardan da kaçındı.

Diplomatik yaklaşımı, devlet medyasından da övgü alan ve geçen yıl ABD Açık’ı kazandıktan sonra Weibo’da trend olan tenis yıldızı Emma Raducanu’nun yaklaşımını yansıtıyor. Ancak Qiu’ya göre, Birleşik Krallık’ı temsil etmeye devam eden tenis yıldızının aksine, Gu’nun Çin için kayak yapma kararı onu daha da güvenilir bir isim yapıyor. Qiu, “Spor kahramanları kesinlikle buradaki yeni idoller. Onlar ulusal kahramanlar, bu da onları markalar için çok güvenilir bir hale getiriyor.”

İlginizi Çekebilir Amerika Açık şampiyonu oldu, takipçi sayısı 1.2 milyona yükseldi

İlginizi Çekebilir Çin, televizyon yıldızlarının kazançlarını ve sosyal medya paylaşımlarını sınırladı