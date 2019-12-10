120 yıllık tarihi binayı cami yapmak için yıkıyorlar

Bartın'da, Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan 120 yıllık tarihi bina, külliyeli cami yapılmak üzere yıkılmaya başlandı. 1886 yılında Frengi Hastanesi olarak yaptırılan ve daha sonra, “Memleket Hastanesi” olarak hizmet veren tarihi bina, önce MEB'ten Hazine'ye, oradan da “dini tesis” yapılması için Diyanet'e aktarıldı. Okul, ildeki sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bir araya gelerek oluşturduğu “Okuluma Dokunma'' platformunun karşı çıkmasına rağmen yıkılmaya başlandı. Yıkım işini üstlenin taşeron firma yetkilileri işçiler ile birlikte, yıkım faaliyetini sürdürdü. Bu gelişme üzerine Bartın Eğitim Sen Şube Başkanı Sedat Bora ve üyeler bina önünde protesto yaptı. Bora, “Kamu görevlileri suç işlemekteler'' diyerek suç duyurusunda bulundu.