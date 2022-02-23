1200 yıl önce kurban edilen çocuk ve yetişkinlerin kalıntıları bulundu
Perulu arkeologlar, Lima'nın doğusundaki İnka öncesi Cajamarquilla kompleksinde sürdürülen büyük bir kazıda, yaklaşık 800-1.200 yıl öncesine ait ve bulgulara göre kurban edilmiş sekiz çocuk ve 12 yetişkinin kalıntıları bulundu.
Peru’da bilim insanları bazıları mumyalanmış bazıları iskelet halinde olan cesetlere ulaştı…
Kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Pieter Van Dalen, bazıları mumyalanmış bazıları iskelet olan cesetlerin, antik Hispanik dönem öncesi rastlanılan ritüelin bir parçası olarak çeşitli tekstil katmanlarına sarıldığını ve muhtemelen ana mumyaya eşlik etmek için kurban edildiklerini söyledi.
Başkent Lima’nın doğusundaki İnka öncesi Cajamarquilla kompleksinde sürdürülen kazıdan çıkan kalıntıların yaklaşık 800-1.200 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer bulgulara göre kurban edilmiş sekiz çocuk ve 12 yetişkinin kalıntılarının bulunduğunu açıkladı.