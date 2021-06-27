130 bin yıllık farklı bir insan türüne ait fosiller bulundu

Araştırmacılar, Tel Aviv’in güneydoğusunda keşfettikleri bu yeni tür için Nesher Ramla Homo ismini verdiler. Yeni keşiflerini, aynı döneme ait diğer iskelet bulgularından ayıran özellikler ise; düz bir kafatasına ve çok büyük dişlere sahip olması. Araştırmacılar, türün 100 bin yıldan fazla bir süredir Homo sapiens ile birlikte yaşamış olabileceği ve insan evrimine dair bilinen her şeyi değiştirilebileceğini söylüyorlar.

Tel Aviv Üniversitesi’nden İsrael Hershkovitz yaptığı açıklamada, “Yeni bir Homo türünün keşfi büyük bilimsel öneme sahip. Önceden bulunan insan fosillerine yeni bir anlam vermemizi, insanın evrim bulmacasına bir parça daha eklememizi ve insanların eski dünyadaki göçlerini anlamamızı sağlıyor” dedi.

EVRİMİN KAYIP HALKASI MI?

Tel Aviv Üniversitesi antropologu Hila May ise yaptığı açıklamada, “Nesher Ramla grubunun varlığı, aslında çok erken dönemde başlayan ve Avrupa Neandertali’nin kaynağı olan büyük bir grup olduğunu öne sürmemize neden oluyor” dedi. Ve insan evriminde Nesher Ramla’nın sürecin kayıp halkası olabileceğini belirtti.

Nesher Ramla kemiklerinin 3 boyutlu analizi, bilinen herhangi bir grupla ilişkisi olmadığını gösterdi, ancak araştırmacılar bulguları bilim insanlarının asla açıklayamadığı İsrail’deki az sayıdaki insan fosili ile eşleştirdi.

Nesher Ramla Homo kemikleri, yaklaşık 8 metre derinlikte; taş tabureler, at kemikleri ve geyik kemiklerinin yanında bulundu.

Çalışmaya dahil olmayan diğer uzmanlar ise NBC News’e Nesher Ramla fosillerinin, bölgedeki Neandertallerden önce gelmiş bir ara insan çeşidine benzediğini söyledi.

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