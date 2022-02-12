Amelia Earhart’ın şapkası için en az 80 bin dolar bekleniyor

Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın uçuş şapkası satışa sunuluyor. Earhart'ın deri şapkasının en az 80 bin dolara satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Amerikalı pilot Amelia Earhart tarafından giyilen deri uçuş şapkası, ailesinin dolabında 90 yıldan fazla bir süre bekledikten sonra müzayedede satışa sunuldu.

Minnesota’dan 67 yaşındaki emekli fotoğrafçı Anthony Twiggs, 20 yıl önce deri şapkayı annesinden miras aldıktan sonra Earhart’ın 1929’da bu şapkayı kullandığını kanıtladı.

The New York Times’ın haberine göre Ellie Brookhart, oğluna 1929’da bir kız öğrenciyken, “Powder Puff Derby” lakaplı tamamı kadınlardan oluşan bir ulusal hava yarışını üçüncü bitiren Earhart’ı görmek için Cleveland’daki bir havaalanını ziyaret ettiğini söylemişti. ABD’de ünlü olan pilot, indiğinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra bir çocuk, Brookhart’a yerden aldığını iddia ettiği şapkayı verdi.

YILLARCA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Brookhart, eşyayı ağzı açık, şeffaf bir plastik torbada sakladı ve hikayeyi dört çocuğuna anlattı. Twiggs, öldükten sonra annesinin hikayesini başlangıçta doğrulayamadı ve şapka çürümeye terk edildi. Ancak şimdi uzmanlar, şapkanın Earhart’a ait olduğu sonucuna vardı.

Twiggs, başlığın bir zamanlar Earhart’a ait olduğunu kanıtlamak için fotoğraf eşleştirme olarak bilinen bir yöntem kullandı. Şapkanın fotoğrafını çekti. 1928’deki görüntülerle karşılaştırdı ve şapkanın tam olarak uyuştuğunu buldu.

FOTOĞRAF EŞLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Twiggs bulgularını bir müzayede eviyle paylaştı ve Seattle merkezli bir fotoğraf eşleştirme şirketinden ikinci bir görüş istedikten sonra, şapkanın orijinal olduğu konusunda anlaştılar.

Heritage Auctions, şapka için teklif vermenin 26 Şubat’ta sona ereceğini söyledi. Heritage’daki spor müzayedeleri direktörü Chris Ivy, parçanın en az 80 bin dolar alacağını söyledi.

Earhart, 1932’de Atlas Okyanusu’nu tek başına geçen ilk kadın olduktan sonra küresel ün kazandı ve daha sonra 1937’de Pasifik’te bir yerlerde 39 yaşında dünyayı uçarak gezmeye çalışırken kayboldu. Earhart’a ne olduğu ya da uçağının enkazının nerede olduğu bir gizem olarak kaldı.

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